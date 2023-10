Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei iraniene a avertizat vineri ca gruparile inarmate libaneze si palestiniene au „degetul pe tragaci”, exprimand temeri cu privire la o escaladare in razboiul dintre Israel si Hamas, relateaza AFP. „Din ceea ce am inteles si auzit despre planurile lor, au degetul pe tragaci. Stiti, este…

- Țarile arabe sau țarile cu cetațeni majoritari musulmani s-au mobilizat mai greu in cazul razboiului dintre Israel și Hamas. Țarile arabe considera ca este un razboi intre musulmani și evrei, de aceea au inceput sa dea semnale tot mai clare ca vor interveni direct in razboi, daca Israelul intra in Fașia…

- Orientul Mijlociu se afla pe „marginea prapastiei”, a avertizat secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, indemnand totodata gruparea islamista Hamas sa elibereze imediat toti ostaticii si a facut apel la un acces umanitar rapid in Fasia Gaza, potrivit dpa, informeaza AGERPRES . „Fiecare…

- "Fiecare dintre aceste obiective sunt valabile prin ele insele", a declarat Guterres intr-un comunicat. "Ele nu ar trebui sa devina moneda de schimb si trebuie sa fie puse in aplicare pentru ca asa este corect" de procedat, a afirmat el."Gaza nu mai are apa, electricitate si alte bunuri esentiale",…

- "Fiecare dintre aceste obiective sunt valabile prin ele insele", a declarat Guterres intr-un comunicat. "Ele nu ar trebui sa devina moneda de schimb si trebuie sa fie puse in aplicare pentru ca asa este corect" de procedat, a afirmat el."Gaza nu mai are apa, electricitate si alte bunuri esentiale",…

- Antony Blinken se afla intr-un turneu de criza prin Orientul Mijlociu dupa atacul sangeros al Hamas din 7 octombrie in Israel care a ucis peste 1.400 de persoane, majoritatea civili, provocand represalii soldate cu cel putin 2.670 de morti.

- Președintele Joe Biden a vorbit cu prim-ministrul Netanyahu pentru a reitera sprijinul „neclintit” al SUA pentru Israel. Biden l-a pus la curent pe Netanyahu cu privire la sprijinul militar al SUA și a reiterat avertismentul sau impotriva oricarei persoan

- Lumea araba se aduna in spatele palestinienilor: Manifestatii de sustinere in Orientul Mijlociu, in Irak, Iran, Iordania, Bahrain si Arabia SauditaMii de oameni manifesteaza vineri in Orientul Mijlociu - din Irak pana in Iordania si in Bahrein - in semn de sustinere a palestinienilor, mobilizari…