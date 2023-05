Stiri pe aceeasi tema

- Ținta atacurilor hibride ale Rusiei nu este doar Republica Moldova, ci sunt vizate libertatea, democrația și unitatea Uniunii Europene, a avertizat Ana Revenco, ministrul de interne de la Chișinau, in dialog cu DW."Este o mandrie ca ne vom afla cu toții in Piața Marii Adunari Naționale duminica,…

- Ofițerii Direcției investigații criminalitate organizata cu suportul celor de la Direcția Analitica a Inspectoratului Național de Investigații, in comun cu ofițerii de urmarire penala a Inspectoratului de poliție Ciocana, sub conducerea procurorilor mun. Chișinau- oficiul Ciocana, au efectuat acțiuni…

- Deși nu exista un pericol militar iminent la adresa Republicii Moldova, autoritațile de la Chișinau raman vigilente și continua sa consolideze capacitațile de aparare. Declarația aparține șefei comisiei parlamentare politica externa și integrare europeana, Doina Gherman. Potrivit deputatului PAS, reuniunea…

- Ministrul de externe de la Chisinau, Nicu Popescu, cere urgentarea procedurilor europene care ar asigura finantarea interconectarii directe a retelelor electrice din Moldova si Romania, subliniind ca in vremuri de razboi nu mai pot fi aplicate aceleasi proceduri birocratice ca in timp de pace, intrucat…

- Primul laborator de produse anabolizante din Romania a fost descoperit la Iasi. Conform DIICOT, au fost facute perchezitii in Bucuresti si in patru judete, dar si in Republica Moldova, pentru destructurarea unei grupari specializate in fabricarea si comercializarea de substante anabolizante in Uniunea…

- "Republica Moldova se bucura de un capital de simpatie fara precedent la nivel european si international. Acesta trebuie sa fie in continuare fructificat pentru a construi o Republica Moldova mai sigura, mai prospera si mai europeana. Trebuie de asemenea valorificat pentru a transforma Republica Moldova…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a ajuns la Chișinau, unde a fost primit de catre șefa statului Maia Sandu. In cadrul intrevederii, președinta R. Moldova i-a mulțumit Romaniei pentru suportul acordat intr-o perioada dificila, prin care trece țara noastra. ”Am ieșit bine din iarna și acest lucru s-a…

- update ERATa: In varianta inițiala a știrii aparea și informația potrivit careia Maia Sandu a fost invitata și va participa la Summitul B9, potrivit informațiilor unor surse citate de agentia PAP, și preluate de Agerpres. Președinta Maia Sandu nu a fost insa invitata și, cel mai probabil, s-a intors…