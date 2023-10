Stiri pe aceeasi tema

- De la Cairo pana la Jakarta, Seul sau Istanbul, oamenii au manifestat, solidari cu palestinienii, și au cerut deschiderea culoarelor umanitare pentru Fasia Gaza. Israelul le-a solicitat diplomatilor sai din Turcia sa paraseasca tara ca masura de securitate.

- Un miting de solidaritate cu poporul palestinian va avea loc maine, in Piața Universitații, de la 16:00 la 18:00. Autoritațile sunt in alerta, iar masurile de securitate pentru mai multe obiective din Capitala au fost sporite.

- Ambasada Palestinei la București anunța, pentru vineri, un marș propalestinieni in Capitala.Astfel, potrivit sursei citate, vineri la ora 14.30 se va organiza un miting de susținere a palestinienilor in fața ambasadei Palestinei din București, in contextul violențelor dintre Israel și Hamas.…

- Țarile arabe sau țarile cu cetațeni majoritari musulmani s-au mobilizat mai greu in cazul razboiului dintre Israel și Hamas. Țarile arabe considera ca este un razboi intre musulmani și evrei, de aceea au inceput sa dea semnale tot mai clare ca vor interveni direct in razboi, daca Israelul intra in Fașia…

- Ample demonstratii pro-palestiniene au avut loc duminica in multe orase din Turcia, organizate de organizatia islamista Huda Par, parte a aliantei de guvernamant a presedintelui Recep Tayyip Erdogan, impreuna cu grupuri de opozitie.

- Egistul se pregatește pentru exodul palestinienilor! Cairo construiește ziduri de beton la punctul de trecere de la RafahEgiptul iși intarește granițele cu Gaza ca parte a unei blocade complete a enclavei. Toata noaptea și dimineața s-au instalat blocuri de beton la punctul de control Rafah,…

- Lumea araba se aduna in spatele palestinienilor: Manifestatii de sustinere in Orientul Mijlociu, in Irak, Iran, Iordania, Bahrain si Arabia SauditaMii de oameni manifesteaza vineri in Orientul Mijlociu - din Irak pana in Iordania si in Bahrein - in semn de sustinere a palestinienilor, mobilizari…

- Romania va primi cateva zeci de milioane de euro dupa ce partea de sud-est a fost afectata de o seceta severa la sfarșitul lunii iunie și inceputul lunii iulie 2022, ceea ce a dus la pagube estimate de autoritațile de la București la 1,31 miliarde de euro.Suma totala aprobata de Parlamentul European…