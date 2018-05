Aproximativ 1.000 de locuitori din Fasia Gaza au manifestat pentru prima vineri a Ramadanului de-a lungul granitei cu Israelul, la patru zile dupa moartea a circa 60 de manifestanti sub gloantele soldatilor israelieni, relateaza AFP. Aceste manifestatii de mica amploare au avut loc in timp ce luna de post a Ramadanului a inceput recent. Liderul miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, Ismail Haniyeh, s-a alaturat manifestantilor, fluturand drapelul palestinian la cateva sute de metri de bariera cu Israelul, a informat un corespondent al agentiei France Presse aflat la fata locului. Foto: (c) Mohammed…