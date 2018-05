Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile verbale impotriva cancelarei Angela Merkel si a politicii sale de deschidere fata de migranti au dominat un protest la care au luat parte cateva mii de sustinatori ai partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) duminica, la Berlin, relateaza dpa. Totusi, desi…

- Sustinatori ai partidului populist de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au fost salutati cu mesaje anti-islam de lideri ai formatiunii, in deschiderea unei manifestatii in capitala Berlin, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Beatrix von Storch, exponenta proeminenta a AfD, le-a declarat…

- Mii de susținatori ai partidului naționalist Alternativa pentru Germania au marșaluit, duminica, prin centrul Berlinului pentru a protesta fața de politica guvernamentala a cancelarului Angela Merkel. Protestatarii au afișat bannere cu mesaje precum ”fara Islam in Germania” și ”Merkel trebuie sa plece”,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca guvernul sau 'sustine' atacurile occidentale care au vizat regimul sirian, o "interventie militara necesara si corespunzatoare" dupa presupusul atac chimic din urma cu o saptamana de la Douma, care a facut zeci de morti, relateaza AFP, conform…

- Un cotidian turc a publicat luni, pe prima pagina, un montaj foto in care Angela Merkel apare purtand o mustata ca a lui Adolf Hitler si o uniforma nazista si in care ii reproseaza cancelarului german faptul ca a criticat Ankara, relateaza AFP. Aceasta imagine aminteste de cea publicat cu un an in…

- Cei doi lideri s-au exprimat pe rand in fata presei, amandoi insistand asupra necesitatii de a gasi solutii la provocarile multiple cu care se confrunta Europa: criza migratorie, ascensiunea formatiunilor eurosceptice in cadrul Uniunii, tensiunile diplomatice internationale si reforma institutiilor…

- Membrii Partidului Social Democrat din Germania (SPD, centru-stanga) au votat in favoarea coalitiei cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, a anuntat duminica dimineata postul de televiziune ZDF citat de Reuters.Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia, Romania si Republica…

- Primariile din Germania care trebuie sa testeze masurile pentru reducerea poluarii nu doresc sa instaureze gratuitatea totala pentru transportul in comun, asa cum a propus recent guvernul, a anuntat luni primarul Berlinului, citat de AFP.