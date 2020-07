Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului a indemnat, vineri, Administratia de la Washington si autoritatile statale sa evite "utilizarea disproportionata" a fortei impotriva demonstrantilor antirasism, exprimand preocupare privind cazuri de detentie arbitrara, anunța MEDIAFAX."Manifestatiile…

- O "celula de informatii franco-britanica" in lupta impotriva traficantilor de migranti a fost infiintata printr-o conventie semnata duminica de ministrii de interne francez Gerald Darmanin si britanic Priti Patel la Calais, in nordul Frantei, relateaza luni France Presse, citata de Agerpres. "Pentru…

- Incidente violente au marcat vineri la Belgrad cea de-a patra seara de manifestatii contra modului in care autoritatile sarbe gestioneaza pandemia. Protestatarii au aruncat cu pietre in directia fortelor de ordine care aparau intrarea in cladirea Parlamentul Serbiei, noteaza France Presse. Majoritatea…

- Politia a arestat 71 de persoane, inclusiv un britanic si un tunisian, dupa violentele izbucnite vineri seara la o noua manifestatie la Belgrad impotriva modului in care guvernul sarb a gestionat pandemia, a anuntat sambata politia, citata de France Presse și preluata de Agepres. „Printre cei arestati…

- Audrey Azoulay, directoarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), s-a declarat marti "preocupata de cresterea actelor de violenta comise impotriva jurnalistilor" care acopera manifestatii, subliniind ca "libertatea de expresie este un element vital…

- Numerosi palestinieni au manifestat vineri in mai multe orase din Cisiordania ocupata pentru a protesta impotriva proiectului israelian de anexare a unor parti din acest teritoriu, cu mai putin de o luna inainte de termenul limita de aplicare a acestui plan, potrivit France Presse, potrivit Agerpres.La…

- Cateva mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse.

- Guvernul francez a abrogat miercuri dispozitiile derogatorii care autorizau prescrierea hidroxiclorochinei impotriva Covid-19 in spitale, in afara testelor clinice, in urma unui aviz nefavorabil al Inaltului consiliu pentru sanatate publica, potrivit unui decret publicat in Monitorul oficial. De la…