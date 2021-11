Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au protestat duminica la Praga impotriva restricțiilor anti-coronavirus, in timp ce multe spitale din Cehia au oprit interventiile care nu sunt urgente. Țara se confrunta cu cea mai ridicata rata de infecții COVID-19 din lume. Protestatarii au fluturat steaguri naționale și au purtat pancarte…

- Mii de persoane au protestat duminica la Praga împotriva restrictiilor antiepidemice, în timp ce multe spitale din Republica Ceha au suspendat interventiile care nu sunt urgente pentru a face fata uneia dintre cele mai ridicate rate din lume a înmultirii cazurilor de COVID-19, relateaza…

- Petr Fiala, este fost profesor de stiinte politice, precum si un fan al filmelor cu James Bond, al literaturii si fotbalului. In varsta de 57 de ani, cu barba si cu ochelari, el isi protejeaza cu atentie viata privataPresedintele ceh Milos Zeman, testat pozitiv covid 19 saptamana trecuta, l a nominalizat…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat sambata noi masuri destinate sa stopeze propagarea noii variante Omicron a coronavirusului, dupa ce ministrul sanatatii, Sajid Javid, a informat in cursul zilei ca doua cazuri de infectare au fost depistate in Marea Britanie, transmite Reuters. „Vom solicita…

- Cehia a raportat 22.936 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, acesta fiind cel mai mare numar inregistrat intr-o singura zi de la inceputul pandemiei, potrivit datelor Ministerului Sanatații, publicate sambata. La inceputul saptamanii, țara a inasprit restricțiile impuse persoanelor care nu au…

- Guvernul de la Praga a aprobat propunerea ca doar persoanele vaccinate contra COVID-19 sau care s-au vindecat in urma bolii in ultimele 180 de zile sa poata avea acces in restaurante incepand din 22 noiembrie, a anuntat premierul ceh Andrej Babis, transmite Reuters. Executivul ceh incearca sa limiteze…

- La sfarșitul lunii septembrie, Olanda a renunțat la majoritatea masurilor anti-COVID. In ultima luna insa, numarul infectarilor a crescut mai mult decat se anticipa. Guvernul ia acum in calcul sa reintroduca regulile de protecție sanitara. Numarul de infectari cu coronavirus se afla pe un trend ascendent…

- O țara din UE incepe vaccinarea cu a treia doza pentru cei care au facut-o pe prima cu cel puțin 8 luni in urma: Cehia, una dintre cele mai afectate tari de pandemia COVID-19 O țara din UE incepe vaccinarea cu a treia doza pentru cei care au facut-o pe prima cu cel puțin 8 luni in urma: Cehia, una dintre…