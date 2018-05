Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi sustinatori ai principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalii, au fost retinuti vineri, cu doua zile inainte de o manifestatie contra investirii, pe 7 mai, a lui Vladimir Putin in al patrulea mandat.

- Zeci de sustinatori ai opozantului rus Aleksei Navalnii au fost retinuti sambata in Rusia in timpul unor manifestatii organizate cu doua zile inainte de investirea lui Vladimir Putin pentru al patrulea mandat la Kremlin, transmite AFP.

- Zeci de sustinatori ai opozantului rus Aleksei Navalnii au fost retinuti sambata in Rusia in timpul unor manifestatii organizate cu doua zile inainte de investirea lui Vladimir Putin pentru al patrulea mandat de presedinte, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Mai multi sustinatori ai principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalii, au fost retinuti vineri, cu o zi inainte de o manifestatie contra investirii, pe 7 mai, a lui Vladimir Putin in al patrulea mandat, potrivit unor ONG-uri, relateaza AFP.

- Vladimir Putin va fi ales cel mai probabil astazi, fara niciun fel de emotii, pentru al patrulea mandat in fruntea Rusiei. Sunt alegeri lipsite de o competitie adevarata, cu toate ca actualul lider de la Kremlin are in fata sapte candidati.Devenit cunoscut in urma anchetelor sale cu privire la coruptia…

- Vladimir Putin are in fata sapte candidati la presedintie duminica, in Rusia, insa nu si pe principalul sau opozant, Aleksei Navalnii, declarat ineligibil, scrie AFP, care ii prezinta succint, informeaza news.ro.ALEKSEI NAVALNII, MARELE ABSENT Cunoscut in urma anchetelor sale cu privire…

- Oficial, Vladimir Putin are sapte contracandidati la scrutinul de duminica, 18 martie, cand liderul de la Kremlin intra in cursa pentru un nou mandat prezidential. Aleksei Navalnii, insa, principalul opozant al lui Putin, a fost declarat neeligibil. Cine sunt presonajele-cheie ale scrutinului din Rusia:…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…