- Peste 300 de oameni au fost arestati in intreaga Rusie sambata, in timpul manifestatiilor organizate de opozantul Aleksei Navalnii, cu doua zile inaintea investirii lui Vladimir Putin pentru al patrulea mandat de presedinte, a anuntat organizatia specializata OVD-Info, informeaza AFP. …

- Trezoreria SUA a introdus noi sancțiuni impotriva unor oameni de afaceri din Rusia. Motivele invocate sunt situația in Ucraina, Siria, dar și atacurile cibernetice in lume din partea Rusiei, se scrie in comunicatul instituției americane, transmite Business Insider.

- SUA intentioneaza sa adopte in aceasta saptamana sanctiuni contra oligarhilor rusi in conformitate cu o lege care vizeaza amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016, in ceea ce ar putea fi cea mai agresiva masura de acest fel impotriva elitei economice ruse, au anuntat miercuri…

- Vladimir Putin a obtinut aproape 77% din voturile exprimate in alegerile prezidentiale de duminica, cel mai important scor pe care l-a inregistrat vreodata, potrivit rezultatelor definitive anuntate luni de Comisia Electorala Centrala. Opozitia, insa, vrea sa organizeze un miting la Moscova,…