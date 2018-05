Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a fost eliberat din detentie in cursul noptii de sambata spre duminica dupa ce fusese retinut alaturi de alte aproximativ 1.600 de persoane la un protest fata de politicile presedintelui Vladimir Putin, care luni incepe un nou mandat.

- Aleksei Navalnîi, unul dintre liderii opozitiei din Rusia, a fost retinut sâmbata de politie, în cursul unui protest fata de politicile presedintelui Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Aleksei Navalnii, unul dintre liderii opozitiei din Rusia, a fost retinut sambata de politie, in cursul unui protest fata de politicile presedintelui Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia considera inacceptabila modificarea Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul si, in cazul in care presedintele SUA Donald Trump va decide iesirea din acest tratat, Administratia Vladimir Putin va bloca prelungirea sanctiunilor contra Teheranului, anunta Ministerul rus de Externe,…

- Pussy Riot au anuntat ca doua dintre membrele sale au fost gasite si sunt "in siguranta acum", dupa ce ar fi "disparut" in Crimeea. "Doua membre ale trupei Pussy Riot au disparut. Olya Borisova & Sasha Sofeev au disparut in Crimeea ieri. FSB (Serviciul secret al Federatii Ruse, n.r)…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut, joi, de politie cand iesea de la stomatolog, anunta presa rusa . Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale din Rusia in ultimii ani, a fost retinut de politie si pe 29 ianuarie, in…

- O petiție falsa a fost publicata pe site-ul de profil al președintelui Federației Ruse. În documentul care ar fi inițiat de catre interlopul Grigore Caramalac, zis Bulgaru, se cere ca UTA Gagauz Yeri sa fie acceptata în componența Federației Ruse. Printre semnatari sunt indicați mai…