Manifestații anti-Putin după atacarea Ucrainei, amenințate cu consecințe judiciare Ministerul rus de Interne, Parchetul și Comitetul rus de anchete au avertizat joi cetățenii Rusiei ca orice acțiune neautorizata impotriva razboiului din Ucraina se va lovi de "toate masurile necesare pentru asigurarea ordinii publice". Participanții la astfel de acțiuni sau care vor provoca incidente vor fi pasibili de acțiuni judiciare. "Va reamintim ca și apelurile […]

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

