- Opozitia din Belarus a iesit din nou în strada duminica pentru a cere plecarea presedintelui Aleksandr Lukasenko, însa acum apeleaza la mici adunari în cartiere în locul unui mare mars care era de obicei organizat în centrul capitalei Minsk, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Conform…

- Politia din Belarus a arestat 317 persoane in timpul protestelor de duminica de la Minsk si din alte orase din tara, a anuntat luni Ministerul de Interne, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Zeci de mii de persoane au marsaluit duminica prin centrul capitalei Minsk pentru a le cere autoritatilor…

- Fortele de securitate din Belarus au retinut sambata zeci de protestatari, dupa ce mii de oameni s-au adunat din nou, sambata, in centrul orasului Minsk, pentru a cere demisia preledintelui Alexander Lukasenko, potrivit Mediafax.Belarus este zguduita de proteste masive dupa ce Alexander Lukasenko…

- Politia belarusa a arestat sambata cu brutalitate mai multe zeci de manifestante care participau la o adunare pasnica a mii de persoane in centrul Minskului pentru a protesta impotriva violentelor politienesti si a fraudei electorale, potrivit unor canale media si a unor militanti pentru drepturile…

- Politia din Belarus a anuntat ca a arestat 633 de persoane in timpul protestului opozitiei de duminica, de la Minsk. De o luna, in Belarus are loc o miscare de protest fara precedent impotriva lui Aleksandr Lukasenko, anunța MEDIAFAX.Politia din Belarus a anunțat luni ca a facut 633 de arestari…

- Zeci de mii de persoane din Belarus au manifestat din nou duminica la Minsk pentru a denunta realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko, care se confrunta de aproape o luna cu o miscare de protest fara precedent, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Purtand culorile alb si rosu ale opozitiei, multimea…