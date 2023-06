Stiri pe aceeasi tema

- Saptesprezece persoane, dintre care cinci copii, au fost ucise intr-un atac aerian in capitala Sudanului, Khartoum, potrivit autoritatilor, transmite BBC, citat de news.ro.Douazeci si cinci de case au fost distruse in atacul de sambata in districtul dens populat Yarmouk. CITESTE SI Manifestație…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Liderii G7 cer Chinei sa faca presiuni asupra Rusiei pentru a-si inceta agresiunea impotriva Ucrainei. In acest sens, țarile aliate sunt pregatite sa stabileaca relatii „constructive si stabile” cu Beijingul, informeaza France Presse. „Suntem pregatiti sa construim relatii…

- Seful diplomatiei britanice James Cleverly s-a aratat prudent marti, declarand ca ofensiva ucraineana anuntata pentru a face ca trupele ruse sa se retraga din teritoriile ocupate ar putea sa nu fie 'decisiva', relateaza France Presse.Aflat intr-o vizita la Washington, Cleverly a pledat din nou pentru…

- Inca un masacru in Serbia! Opt morți si 13 raniți, din care 7 sunt in stare critica Cel puțin 8 persoane au murit in al doilea atac armat in masa in doua zile, in Serbia. 13 persoane au fost ranite, dintre care 7 se afla in stare critica. Update 09:15. Tanarul de 21 de ani care a ucis 8 oameni și a…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in Serbia, la aproximativ 60 de kilometri sud de Begrad, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian, citat de digi24.ro. Atacul armat a avut loc joi seara,…

- Mii de persoane au manifestat sambata, la Londra, impotriva pasivitatii guvernului britanic cu privire la protectia mediului, la apelul gruparii ecologiste Extinction Rebellion (XR), cunoscuta de la crearea sa in 2018 pentru actiunile sale inedite.

- Mii de oameni s-au adunat ieri in centrul capitalei cehe, Praga, la o noua manifestație impotriva guvernului liberal condus de premierul Petr Fiala, relateaza agențiile DPA și France-Presse, informeaza Rador.Manifestanții, care au marșaluit pana la sediul guvernului, au cerut sprijin economic, care…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat Moscova ca a „permis, a incurajat chiar” crimele de razboi ale armatei ruse in Ucraina, la un an de la retragerea Rusiei din orasul Bucea, devenit simbol al acestor crime, informeaza AFP. „Agresiunea Rusiei a dus la o sistematizare a crimelor de razboi impotriva…