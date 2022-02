Manifestaţie la Varşovia împotriva unei posibile agresiuni a Rusiei în Ucraina Sute de persoane au participat duminica la Varsovia la o manifestatie in favoarea pacii in Ucraina, protestand impotriva "unei posibile noi agresiuni a Rusiei", relateaza AFP, potrivit Agerpres Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

