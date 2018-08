Manifestaţie la Chemnitz: Angela Merkel, sub presiunea extremei drepte Contrar ultimelor manifestatii de duminica si luni din aceasta localitate din fosta RDG, actiunea de joi, care a reunit o mie de participanti, s-a desfasurat fara niciun incident. Pe bannere erau mesaje precum 'Ordine si securitate' sau 'Poporul se ridica'. 'In fiecare zi, vad oameni in varsta, tineri defavorizati, germani si, cand se observa tot ceea ce primesc solicitantii de azil,(...) nu este surprinzator ca oamenii explodeaza', a declarat pentru AFP unul dintre participanti, Tobias, 50 de ani, care locuieste in regiune. Protestatarii s-au adunat in apropierea unei intalniri organizate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Extrema dreapta germana a mentinut presiunea asupra Angelei Merkel si a politicii sale privind migratia, organizand joi seara o noua manifestatie la Chemnitz, oras care a devenit epicentrul mobilizarii contra solicitantilor de azil din Germania, scrie AFP. Contrar ultimelor manifestatii…

- In cursul manifestațiilor, mai multi simpatizanti au defilat facand salutul nazist. 'Cred ca este extrem de important ca toti oficialii din Europa sa denunte acest lucru', a declarat Zeid Ra'ad Al Hussein, la o conferinta de presa la Geneva, relateaza AFP. Elementul declansator al acestor…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a calificat miercuri drept "socante" manifestatiile extremei drepte impotriva strainilor din Germania, in cursul carora mai multi simpatizanti au defilat facand salutul nazist, relateaza AFP. "Cred ca este extrem…

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a gasi o adolescenta de 15 ani, disparuta de acasa de o saptamâna.”La data de 26 august a.c., Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 22 august a.c., ORZAC MARIA-ELENA, de 15 ani, a plecat voluntar…

- Cetatenilor romani care iau parte la Marsul Centenarului li s-a interzis sa intre in Republica Moldova, a anuntat luni Politia de Frontiera a republicii, informeaza Radio Chisinau si Radio Europa Libera.Potrivit institutiei, motivul interzicerii accesului pe teritoriul Republicii Moldova il…

- Exista pe internet un manual care ii invața de protestatarii violenți cum sa scape de arestarile operate de forțele de ordine in timpul mitingurilor. Potrivit ghidului, teținerile in masa sunt folosite pentru a intimida protestatarii, uneori ducand la urmarirea penala abuziva pentru unii dintre arestați.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a postat pe pagina sa de Facebook un material video in care fortele de ordine din Venezuela folosesc tunuri cu apa impotriva unui grup de protestatari. In imagini jetul de apa e intai indreptat la picioarele oamenilor, insa desi acestia bat in retragere fortele…

- Inspectoratul de Politie Judetean Salaj a luat masuri suplimentare pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in Sezonul Estival 2018. Peste 160 de infractiuni au fost constatate si 3.211 sanctiuni contraventionale au fost aplicate,…