- Mai multe asociatii civice s-au reunit sambata la o manifestatie de solidaritate cu poporul ucrainean, care a inceput in fata Ambasadei Ucrainei la Bucuresti și s-a mutat apoi la Ambasada Rusiei, transmite news.ro.Oamenii si-au exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean si au cerut presedintelui rus,…

- Mai multe asociatii civice au participat sambata, 26 februarie, la o manifestatie in semn de solidaritate cu poporul ucrainean in fata Ambasadei Ucrainei la Bucuresti și apoi la Ambasada Rusiei, a transmis news.ro.Actiunea a inceput in fata Ambasadei Ucrainei. Oamenii au scandat „Ucraina”, „Zelenski”,…

- O organizație non-guvernamentala din Cluj-Napoca a anunțat ca organizeaza astazi, 25 februarie, o manifestație de solidaritate cu Ucraina. Oamenii sunt chemați la o mișcare civica pașnica, in Piața Unirii. „Alatura-te Institutului Roman pentru Pace in aceasta seara la ora 18:00, in Piața Unirii…

- Circa 300 de persoane s-au adunat, joi seara, in fata Ambasadei Ucrainei la Bucuresti. Oamenii iși exprima solidaritatea cu poporul ucrainean, dupa ce Rusia a atacat Ucraina . Cu bannere și steaguri din cartoane in culorile steagului Ucrainei, oamenii au indeamnat la pace: „Fara granite, fara razboi”,…