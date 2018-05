Stiri pe aceeasi tema

- Mii de sustinatori ai opozitiei de centru-dreapta au protestat sambata seara la Tirana, cerand demisia lui Fatmir Xhafaj, ministrul albanez de Interne, al carui frate este acuzat ca ar fi in continuare implicat in traficul cu droguri, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a anuntat miercuri ca a gratiat peste 330 de detinuti, in majoritate tineri, multi dintre ei arestati mai ales in cursul protestelor din ultimii ani, relateaza AFP si Reuters. Presedintele Al-Sissi a promis in 2015 ca ii va elibera pe unii dintre tinerii incarcerati…

- Deputatul PSD Andreea Cosma de Prahova, cea care, impreuna cu fratele ei, fostul parlamentar Vlad Cosma, a semnalat neregulile legate de poligraful de la Buzau, acolo unde DNA trimitea deținuți cu dedicație, a anunțat ca poate da și mai multe detalii cu privire la poligraful de la Poliția Buzau, daca…

- Dragnea, prima reacție la cererea de demisie a premierului Dancila, venita din partea președintelui Klaus Iohannis: ”Nu are de ce sa iși dea demisia și are suportul nostru, in continuare”, a spus președintele PSD, vineri, la Direcția Naționala Anticorupție. ”Doar atata spun, pentru ca nu vreau sa fac…

- Vicepremierul Paul Stanescu anunța restructurarea SPP. ”Avem in plan lucrul asta, sa restructuram acest serviciu”, a spus Paul Stanescu la Antena 3. Vicepremierul este cel care a venit primul cu acuzații grave la adresa șefului Serviciului Roman de Protecție și Paza, Lucian Pahonțu, in urma carora atat…

- Platforma Romania 100 cere demisia ministrului justiției, Tudorel Toader, dupa apariția motivarii avizului negativ al CSM. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat vineri motivarea hotararii privind cererea ministrului justiției de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției…

- „Demisiile de onoare sunt o raritate in Republica Moldova, dar din acest motiv nu trebuie considerate acte de eroism". Declarația aparține analistului Dionis Cenușa, in contextul demisiei anunțate astazi de ministrul Justiției.

- In urma asasinarii unui jurnalist de investigatie si a partenerei acestuia, Marek Madaric, ministrul slovac al Culturii si-a anuntat demisia, scrie The Associated Press, citat de News.ro . Marek Madaric, membru al Partidului Smer-Democratie Sociala al premierului Robert Fico, a declarat ca este o decizie…