- Franta anunta noi masuri in fata cresterii alarmante a contaminarilor. Consiliul de Ministri a aprobat transformarea permisului sanitar in permis de vaccinare, urmand ca Parlamentul sa dezbata la inceputul lui ianuarie acest proiect de lege.

- Administratia Biden va deschide in aceasta saptamana centre federale de testare pentru Covid-19 in New York si va cumpara 500 de milioane de teste rapide la domiciliu pe care americani le vor putea comanda online, gratuit, incepand din ianuarie, pentru a combate raspandirea variantei Omicron, transmite…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat luni ca nu va ezita sa ia masuri mai restrictive pentru a limita raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, dar amana pentru moment decizia, desi ea este dorita de unii, relateaza AFP. In contextul raspandirii rapide a Omicron in Marea Britanie,…

- Noi restricții vor fi introduse in Danemarca, precum inchiderea teatrelor și a cinematografelor, pentru a limita raspandirea rapida a variantei Omicron. Vineri, Danemarca a batut un nou record de infectari.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, va participa, marti, la Bruxelles, la Reuniunea ministrilor Sanatatii din Uniunea Europeana, unde se va discuta despre limitarea raspandirii variantei OMICRON si achizitionarea, prin procedura comuna la nivel UE, a terapiilor COVID-19.

- In conditiile confirmarii primelor doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2, autoritatile romane au anuntat noi masuri ce vor fi luate fata de persoanele care intra in tara. Specialistii anticipeaza o posibila crestere a incidentei in urmatoarele saptamani si de aceea fac…

- Autoritațile anunța o serie de masuri pentru a limita raspandirea variantei Omicron in Romania, dupa ce au fost confirmate primele doua cazuri. Masurile ar putea intra in vigoare chiar de luni. Romanii și cetațenii europeni care vin din țari din afara UE trebuie sa aiba un test negativ PCR pentru COVID-19,…

- Echipa de rugby CSM Stiinta Baia Mare ajunge maine pe Aeroportul Maramures. Membrii delegatiei vor intr In carantina timp14 zile la Hotel Doua Veverițe. Ne intrebam care sunt masurile luate de autoritați pentru ca Maramuresul sa nu devina un focar al variantei Omicron. Un avion Tarom a decolat duminica…