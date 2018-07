Stiri pe aceeasi tema

- Un balon dirijabil gigantic reprezentandu-l pe Donald Trump intr-un scutec pentru copii va survola Londra in timpul vizitei presedintelui american prevazuta pentru vinerea viitoare, in urma autorizatiei date de primarul capitalei britanice Sadiq Khan, informeaza joi AFP, conform agerpres. Balonul…

- Un balon dirijabil gigantic reprezentandu-l pe Donald Trump intr-un scutec pentru copii va survola Londra in timpul vizitei presedintelui american prevazuta pentru vinerea viitoare, in urma autorizatiei date de primarul capitalei britanice Sadiq Khan, informeaza joi AFP. Balonul oranj…

- Segmente ale metroului din Londra vor fi paralizate din cauza unor greve in ziua vizitei presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza cotidianul The Independent, potrivit Mediafax.Sindicatul national al angajatilor din domeniul feroviar a anuntat o greva de avertisment fata de conditiile…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa, preia Agerpres.Trump…

- Presedintele american Donald Trump va efectua in luna iulie o vizita in Marea Britanie, ocazie cu care se va intalni si cu regina Elizabeth a II-a a Regatului Unit, a declarat Wood Johnson, ambasadorul SUA la Londra, potrivit site-ului postului CNN.

- Donald Trump urmeaza sa soseasca in Marea Britanie la mijlocul lui iulie, dupa luni de speculatii privind momentul vizitei sale in tara considerata in mod traditional cel mai apropiat aliat al Statelor Unite. Donald Trump nu a vizitat Marea Britanie de cand a fost ales presedinte in 2016.…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa. Trump urmeaza…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…