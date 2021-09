Manifestaţia de protest a transportatorilor feroviari a fost anulată A fost anulat protestul transportatorilor feroviari care ar fi trebuit sa aiba loc joi in capitala. Organizatorii precizeaza, intr-un comunicat, ca au decis sa renunte la miting din cauza cresterii ratei de incidenta a noului coronavirus in Bucuresti la peste sase la mie. Federatia Sindicatelor Transportatorilor feroviari aminteste ca nerespectarea legislatiei privind combaterea pandemiei atrage [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

