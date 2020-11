Manifestările de 1 Decembrie se vor muta în online Singurele evenimente organizate anul acesta cu un numar limitat de persoane sunt depunerile de coroane si slujba care va fi oficiata in curtea Catedralei Reintregirii Neamului. Cum se circula pe DN1 dupa ce orașul Otopeni a intrat in carantina Anul acesta va lipsi atat masa populara organizata de obicei in Piata Cetatii din Aba-Iulia, dar si focul de artificii. Turistii care vor sa mearga la Alba-Iulia de Ziua Nationala trebuie sa stie ca sunt restrictii de circulatie si ca vor fi nevoiti sa aiba declaratia pe propria raspundere asupra lor. Regatul Unit si Canada au convenit un acord comercial… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sebeș a transmis Hotararea nr. 12 a Comitetului Local pentru Situații de Urgența, cu masurile generale și punctuale ce vor trebui respectate in perioada de carantina, de marți, 17 noiembrie, ora 00.00, pentru 14 zile. Vezi GHID de CARANTINA in Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud:…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba a luat duminica decizia de a solicita Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei emiterea ordinului comandantului actiunii de instituire a carantinei, pentru o perioada de 14 zile, a cinci orase – Alba-Iulia, Blaj, Sebes,…

- Orasele Alba Iulia, Sebes, Blaj, Cugir, Abrud si comuna Ciugud vor intra în carantina din cauza numarului mare de persoane infectate raportate la mia de locuitori. Masura va intra în vigoare în noaptea de luni spre marti. …

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a emis o noua hotarare, duminica, in care sunt descrise masurile de carantina ce vor fi impuse in Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud. Carantina a fost decisa in urma incidenței COVID ridicate in localitațile menționate și este valabila…

- Localitațile Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud urmeaza, cel mai probabil, sa fie carantinate, in perioada urmatoare, dupa ce INSP a avizat propunerea inaintata, sambata, de catre DSP Alba. „Intrucat la nivelul județului Alba in anumite localitați incidența indica o creștere constanta…

- INSP a avizat propunerea DSP Alba pentru carantinarea localitaților Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud, Ciugud. Duminica, in urma aviztului favorabil din partea INSP, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența se va intruni și va vota pentru luarea deciziei carantinarii localitaților pentru 14…

- In urma menținerii unei incidențe extrem de ridicate, la nivelul localitaților Alba Iulia, Blaj, Sebeș și Cugir, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus restricționarea numarului de persoane in magazine, iar la nivelul localitaților Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir, Ciugud și Cricau, numarul…

- Ziarul Unirea DE MAINE: Numar de persoane limitat in interiorul magazinelor și transport in comun, la maxim 50% din capacitatea autorizata in Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Ciugud și Cricau In urma menținerii unei incidențe extrem de ridicate, la nivelul localitaților Alba Iulia, Blaj, Sebeș și Cugir,…