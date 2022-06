Manifestari organizate la Iasi pentru a marca 133 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu

Stiri pe aceeasi tema

- New Iasi Architecture (NIA) a reunit saptamana trecuta la Iasi zeci de profesionisti din domeniul mediului construit, de la arhitecti din Romania, Polonia, Lituania si pana la urbanisti si ingineri, care au dezbatut in fata unui public numeros subiecte menite sa creasca nivelul calitatii in arhitectura…

- Apel de inscriere pentru bursele si rezidentele de cercetare "Junimea" de anul acesta. Muzeul National al Literaturii Romane Iasi si Asociatia "Patrimoniu pentru Comunitate" anunta inscrierile pentru cele patru burse si doua rezidente din cadrul proiectului "Patrimoniu pentru Comunitate". Sunt acceptate…

- New Iasi Architecture (NIA), cel mai important eveniment de profil al anului, este in plina desfasurare la Iasi. Pana miercuri, 25 mai, arhitecti din Romania, Polonia, Lituania, cat si profesionisti in domeniu vor prezenta si dezbate in fata publicului interesat idei, viziuni si concepte din sfera arhitecturii,…

- Muzeul National al Bucovinei, Arhivele Nationale Bucuresti, Serviciul Judetean Iasi al Arhivelor Nationale, Serviciul Judetean Suceava al Arhivelor Nationale si Muzeul National de Istorie a Romaniei Bucuresti va invita sa admirati marturiile pastrate peste timp, a unor locuri, familii si lacase de cult,…

- Muzeul "Vasile Pogor" se redeschide publicului incepand cu martea aceasta, de pe 22 martie, dupa o pauza de trei ani, cat au durat lucrarile de restaurare. Astfel, spatiul muzeal a fost reamenajat in jurul societatii culturale "Junimea", rezultand un spatiu, potrivit reprezentantilor Muzeului National…

- Incepand de marți, 22 martie 2022, Muzeul „Vasile Pogor” se redeschide publicului, dupa o pauza de trei ani, cat au durat lucrarile de restaurare. Muzeul „Vasile Pogor” a fost reamenajat muzeografic in jurul societații culturale „Junimea”, rezultand un spațiu prietenos și atractiv, in care vizitatorii…

- Muzeul "Vasile Pogor" se redeschide publicului incepand cu martea aceasta, de pe 22 martie, dupa o pauza de trei ani, cat au durat lucrarile de restaurare. Astfel, spatiul muzeal a fost reamenajat in jurul societatii culturale "Junimea", rezultand un spatiu, potrivit reprezentantilor Muzeului National…

- Incepand de marți, 22 martie 2022, Muzeul „Vasile Pogor” se redeschide publicului, dupa o pauza de trei ani, cat au durat lucrarile de restaurare. Muzeul „Vasile Pogor” a fost reamenajat muzeografic in jurul societații culturale „Junimea”, rezultand un spațiu prietenos și atractiv, in care vizitatorii…