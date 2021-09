Stiri pe aceeasi tema

- Poetul George Bacovia (Gheorghe Vasiliu) s-a nascut la 4 septembrie 1881, la Bacau, potrivit „Dictionarului scriitorilor romani” (Ed. Fundatiei Culturale Romane, 1995). Intre 1894 – 1898 a studiat la gimnaziul „Principele Ferdinand” din Bacau, remarcandu-se la muzica, desen, caligrafie si gimnastica.…

- Peste 100 de persoane din județele Covasna și Brașov participa duminica, 29 august, la Cluj-Napoca, alaturi de membri ai unor asociații din intreaga țara, la manifestarile organizate de Asociația Calea Neamului și Bogdan Pletea, pentru comemorarea victimelor Dictatului de la Viena. Pe pagina sa…

- In cadrul Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, finanțat din fonduri europene, in comuna Ozun este in derulare, incepand cu data de 27.05.2021, proiectul „ Inființarea rețelei inteligente de distribuție de gaze…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a criticat miercuri graba statelor bogate de a administra a treia doza de vaccin contra COVID-19, subliniind ca datele nu au demonstrat deocamdata necesitatea unui rapel, transmite AFP. „Consideram in mod clar ca datele actuale nu indica faptul ca rapelurile sunt…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata, sambata dimineata, intre orele 8,00 si 9,00, pe DN 11 Brasov – Bacau, pentru ridicarea unui utilaj care s-a rasturnat in urma cu cateva zile in albia raului Oituz, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Potrivit sursei citate, timp de o ora…

- Saptamana aceasta, Guvernul a oficializat steagul orașului Sfantu Gheorghe, iar dupa publicarea hotararii in Monitorul Oficial, drapelul va fi arborat pe fațada Primariei și a altor instituții locale. La 28 ianuarie 2010, Consiliul Local al municipiului Sfantu Gheorghe a adoptat o hotarare prin care…

- In cursul dimineții de astazi, 29 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 294 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 33.605. In intervalul 28.06.2021 (10:00) – 29.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 294 de decese (158 barbați și 136 femei), ale unor pacienți…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de precipitatii, vijelie puternica si grindina pentru 32 de judete, valabila de vineri, ora 14:00, pana sambata, ora 6:00, precum si o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru toata…