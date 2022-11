Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei, Muzeul Național al Carpaților Rasariteni din Sfantu Gheorghe a organizat, incepand de luni, 28 noiembrie, și va organiza o serie de manifestari și activitați educative in mai multe locații din județele Covasna și Harghita, dupa cum urmeaza: …

- In perioada 1-31 decembrie 2022, Primaria Municipiului Falticeni organizeaza manifestari dedicate Zilei Nationale a Romaniei, comemorarii eroilor Revolutiei din 1989, activitati dedicate Craciunului si Anului Nou, competitii sportive.Pe 1 Decembrie, ora 12,00, la Altarul Eroilor, str. Republicii ...

- Primaria municipiului Suceava aloca un buget estimativ de 500.000 de lei pentru organizarea manifestarilor cultural-artistice cu ocazia sarbatoririi Craciunului și a Revelionului. Potrivit proiectului inițiat de primarul Ion Lungu, deschiderea manifestarilor va avea loc pe 28 noiembrie de Ziua Bucovinei…

- Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Baia Mare din aceasta saptamana se afla un proiect de hotarare privind aprobarea taxelor speciale de participare la evenimentul ,,Targul de Craciun 2022”, in perioada 30 noiembrie 2022 – 9 ianuarie 2023 și a Documentației de repartizare prin licitație publica…

- In urma cu 104 ani, avea loc cel mai important moment din istoria romanilor – Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918. Cand evocam marile evenimente ce au marcat istoria Romaniei, vorbim in primul rand de recunoașterea efortului poporului roman, dar și de validarea domnitorilor și eroilor…

- Viceprimarul municipiului Ploiești, domnul Daniel Nicodim, a participat, astazi, la manifestarile prilejuite de sarbatorirea Zilei Armatei Romaniei. Organizate de Garnizoana Ploiești, activitațile s-au desfașurat la Monumentul Vanatorilor de la Gara de Sud, in prezența reprezentanților instituțiilor…

- Producții indragite de public aduc de dimineața pana seara magie și inspirație cu premiere saptamanale programate in zilele de duminica de la 16:00, respectiv marți și vineri de la ora 20:00. Saptamana 24-30 octombrie aduce și ea trei filme festive in premiera in Romania. Marți, 25 octombrie, de la…

- Discuțiile despre cele trei milioane de lei acordați Teatrului Municipal „Maior Gh. Pastia” au intarziat cu peste o ora ședința de joi a Consiliului Local. A fost nevoie de o discuție intre primarul Cristi Misaila și liderii grupurilor politice din Consiliul Local pentru ca repartizarea celor 3,23 milioane…