Manifestări ample la Simpozionul Școlii Sanity Aproximativ 900 de absolvenți ai Școlii Sanitare Postliceale „Sanity”, din Bacau, cadre didactice și reprezentanți ai celor mai importante instituții cu profil medical sau educațional au participat, timp de trei zile, la simpozionul „Sanatate prin Educație”, ediția a noua. Evenimentul a fost organizat de Consorțiul Sanity și de Asociația pentru Promovarea Invațamantului European (APIE) și […] Articolul Manifestari ample la Simpozionul Școlii Sanity apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

