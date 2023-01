Stiri pe aceeasi tema

- Subiectul cardurilor de energie a fost printre cele abordate in sedinta de Guvern de miercuri. Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, a anunțat ca acestea vor fi distribuite de la 1 februarie.

- Pe fondul scumpirilor record din ultimele luni, statul a creat o serie de programe menite sa ofere sprijin financiar populației. Peste un milion de romani au avut parte de o surpriza frumoasa din partea autoritaților, imediat dupa Craciun. Ce a transmis Marcel Boloș, ministul Investițiilor și Proiectelor…

- In perioada 16 – 23 decembrie a.c., politistii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier – Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au desfașurat activitați de control privind proveniența, circulația, comercializarea și depozitarea materialelor lemnoase.…

- Printre obiceiurile romanesti, de o importanta deosebita este colindul de Craciun. In Ajun, cete de colindatori merg la casele oamenilor si canta "Buna dimineata la Mos Ajun 39;". Colindatorii pot fi amendati, daca modalitatea prin care se exprima este deranjanta pentru cetateni.Sa nu uitam "Tulburarea,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a precizat ca, in urma unor discuții cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, s-a stabilit ca luna aceasta voucherele sociale in valoare de 250 lei sa fie alimentate mai devreme decat de obicei, pentru a le permite oamenilor sa se pregateasca de Craciun așa cum…

- Ultima tranșa din acest an a ajutorului de 250 lei pentru alimente și mese calde destinate persoanelor si familiilor aflate in situatii de vulnerabilitate va ajunge la beneficiari inainte de Sarbatori, cel mai tarziu pe 23 decembrie, anunța autoritațile. Astfel, in perioada 12-19 decembrie ar urma sa…

- Elevii care provin din medii vulnerabile vor primi in luna decembrie vouchere in valoare de 500 de lei, conform ministrului Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Inițial, banii ar fi trebuit sa ajunga la elevi inca de la inceputul acestui an școlar. Inca o parte dintre elevii din mediile…

- A inceput distribuția pachetelor cu alimente de 25 de kilograme pentru persoane vulnerabile, oferite din fonduri europene. Aceasta este transa a cincea de pachete cu alimente, iar fiecare pachet conține 12 tipuri diferite de produse, a anuntat miercuri ministrul Marcel Bolos. „Incepand de astazi, facem…