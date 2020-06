Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump sugereaza ca manifestantul de 75 de ani, ranit dupa ce a fost imbrancit de politisti din statul New York, in timpul unei manifestatii impotriva rasismului, ar putea face parte dintr-o inscenare.

- Cincizeci si sapte de politisti din Buffalo, New York, si-au dat demisia, vineri, din trupele speciale de interventie dupa ce doi colegi de-ai lor au fost suspendati pentru ca au impins un barbat de 75 de ani in timpul unui protest, scrie CNN, potrivit Mediafax.Guvernatorul statului New York,…

- "Presedintele a dorit sa transmita un mesaj puternic", a explicat purtatoarea sa de cuvant Kayleigh McEnany, asigurand ca Donald Trump a mers pe urmele unor mari personalitati precum fostul prim-ministru britanic Winston Churchill. "De-a lungul timpului, am vazut presedinti si lideri care…

- Christian Mititelu, fost director al redacției romane a BBC, a vorbit, la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, despre protestele care au cuprins America, dupa uciderea brutala a lui George Floyd, un barbat de culoare care a decedat in timpul arestarii. Christian Mititelu a declarat ca Donal Trump nu poate…

- Donald Trump a decis ca a venit momentul sa „se reporneasca America”, dupa restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Președintele american a spus ca redeschiderea țarii se face in etape.Presedintele american Donald Trump a spus, joi, intr-o conferința de presa la Casa Alba ca redeschiderea…

- Presedintele american Donald Trump a evocat sambata o posibila plasare in carantina a statului New York, in timp ce in SUA coronavirusul se raspandeste rapid, transmite AFP. SUA sunt in prezent pe primul loc in lume in privinta numarului de cazuri de COVID-19 confirmate, numarul acestora…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca o nava-spital va fi trimisa in New York, oras puternic afectat de pandemia de coronavirus.Masura luata de Donald Trump vine pentru a ajuta persoanele bolnave de coronavirus. "Este o masura exceptionala, cu siguranta. Este pur si simplu un spital plutitor,…