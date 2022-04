Stiri pe aceeasi tema

- Un manifestant cu dizabilitați (in carje) a fost secerat din spate de un membru al forțelor de ordine in Place de la Republique din Paris, in cadrul protestelor organizate sambata impotriva rezultatelor alegerilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ????Tres forte mobilisation a #Paris pour la manifestation Antiraciste et Antifasciste contre l' #extremedroite dans laquelle une partie du cortege manifeste aussi avec le slogan #NiMacronNiLePen .????️ @ClementLanot #Presidentielle2022 #StopLePen #PasUneVoixPourLePen pic.twitter.com/ZGCj6LhCVu — Peuple…

- Doua federatii musulmane din Franta, printre care Marea Moschee din Paris, au lansat un apel vineri la votarea presedintelui in functie, Emmanuel Macron, in turul al doilea al alegerilor din 24 aprilie, in care acesta o va avea contracandidata pe Marine Le Pen, de extrema dreapta, transmite AFP.…

- Candidata de extrema-dreapta la președinția Franței, Marine Le Pen , a declarat ca iși va continua campania in turul doi al alegerilor prezidențiale cu „calm și determinare”, invațand lecțiile din duelul anterior cu actualul președinte Emmanuel Macron. Macron și Le Pen au ieșit invingatori in primul…

- Emmanuel Macron (cu 27,6% din voturi) și Marine Le Pen, candidata din partea formațiunii de extrema dreapta Renaissance Nationale (cu 23,4%) s-au situat in final pe primele doua locuri ca numar de voturi, calificandu-se pentru cel de-al doilea tur de scrutin. Ei sunt urmați indeaproape de un alt candidat…

- Primul tur al alegerilor din Franța s-a incheiat astazi. Marin Le Pen, candidatul de extrema-dreapta, a redus incet și sigur avantajul președintelui Emmanuel Macron. Ambii sunt la egalitate, cu 24% din sufragii, potrivit primelor estimari. Macron și Le Pen, la egalitate Emmanuel Macron și Marine Le…

- Duminica, 10 aprilie, este primul tur de alegeri in Franța, in care principalii candidați sunt Emmanuel Macron și Marine Le Pen. 12 politicieni candideaza la aceste alegeri prezidențiale dar șanse reale au doar primii doi. Se estimeaza ca Macron ar avea in fața lui Le Pen un avans de numai 2 – 3 suta.…

- A inceput numaratoarea inversa pentru prezidențialele din Franța. Cursa de duminica e foarte stransa. Pe actualul președinte, Emmanuel Macron, il despart doar cateva procente de Marine Le Pen, candidata extremei drepte.