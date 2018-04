Stiri pe aceeasi tema

- Avea doar 16 ani și era eleva in clasa a IX-a la Colegiul Național "Nicolae Grigorescu" din Campina. Am scris aseara despre accidentul absolut stupid produs pe Drumul Taberei, dar veștile erau bune in ceea ce privește starea victimei. Din pacate, in aceasta dimineața, s-a aflat ca fata a murit la Spitalul…

- Marian Dima Ploaia „inghetata” din weekend-ul trecut, apoi, zapada cazuta din abundenta ieri, frigul, previziunile meteo pentru zilele urmatoare, astazi si maine anuntandu-se un nou val de ninsori, starea precara a terenurilor, toate la un loc au dus la o decizie normala, ieri, Asociatia Judeteana de…

- Comisia Județeana de organizare și desfașurare a Olimpiadei Județene de Fizica 2018 a definitivat lotul care va reprezenta Prahova la etapa naționala a concursului. Este vorba despre 12 elevi, care au avut cele mai bune rezultate la faza județeana. Șase dintre ei, dar și doua rezerve, provin de la…

- Consiliul Judetean Prahova va invita sa vizitati Muzeul Petrolului din Ploiesti (sectie a Muzeului Judetean de Stiintele Naturii Prahova), recent reamenajat. Unic in Romania, Muzeul Petrolului reuneste piese care provin de la fostele schele de productie petroliere, fiind prezentate si utilaje folosite…

- Aproximativ 200 de elevi s-au intrecut, la finele saptamanii trecute, in cadrul celei de-a doua editii a concursului centrelor de excelenta Info(1) Cup. Competitia a fost organizata de Centrul Județean de Excelența Prahova, in parteneriat cu centrele de profil din Olt, Neamț, Salaj, Satu Mare, Iasi,…

- 41 de ani de la seismul care a ucis 39 de prahoveni V. Stoica Ce am invațat dupa producerea cutremurului din 4 martie 1977? Aceasta a fost o intrebare care a aparut, ieri, pe rețelele de socializare, la 41 de ani de la producerea ultimului mare seism care a avut loc in Romania și care, in Prahova, a…

- Sala de sport a Colegiului National "Nicolae Grigorescu" din Campina a fost in aceasta dimineata gazda finalei fazei judetene a Olimpiadei Sportului Scolar la handbal feminin, pentru echipe de liceu. Au fost prezente la turneu echipele Liceului Tehnologic "Anghel Saligny" Ploiesti, Colegiului National…

- “Initiativa in Educatie”, un ONG care sustine imbunatatirea continua a mediului educational, invita cadrele didactice, parinții și comunitatea locala la o dezbatere privind planurile-cadru pentru invațamantul liceal, filiera teoretica. Printre cele mai curajoase modificari se numara eliminarea unei…