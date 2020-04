Stiri pe aceeasi tema

- Moment inedit in Neamț. Clientii unui supermarket din Piatra Neamt au cantat sambata „Hristos a Inviat” in timp ce stateau la coada cu carucioarele. Piatra Neamt – 18.04.2020 – Momente deosebite "Manifest pentru credinta" – Sarbatori Binecuvantate tuturor! Publicata de Iulian Tocu pe Sambata, 18 aprilie…

- Imagini emotionante circula pe retele de socializare cu clientii de la supermarketul Carrefour din Piatra Neamt cantand Hristos a Inviat, in timp ce isi asteapta randul la casele de marcat. Oameni de diverse varste, imbracati in diverse moduri (un tanar poarta bermude), murmura cantarea care…

- Mai multi clienti ai unui hipermarket din Piatra Neamt au fost filmati cantand „Hristos a Inviat” in timp ce impingeau carucioarele pentru cumparaturi. Cei mai multi dintre ei apar protejandu-si nasul si gura cu ajutorul mastilor. Momentul a fost suprins sambata, 18 aprilie.

- Imagini de-a dreptul emoționante intr-un supermarket din Piatra Neamț. In timp ce stateau la coada, oamenii au inceput sa cante „Hristos a inviat”. A fost nevoie doar de cineva mai curajos sa dea tonul, iar ceilalți i s-au alaturat. Semn ca și in timpul pandemiei, oamenii sunt solidari și simt nevoia…

- Mai mulți clienți ai unui supermarket din Piatra Neamț au fost protagoniștii unei scene inedite, sambata dimineața, cand au cantat „Hristos a inviat!” in timp ce se aflau la coada.A fost nevoie de o persoana sa dea tonul, pentru ca restul clienților din magazin sa se alature și sa inceapa și ei sa cante.…

- Zeci de clienți ai unui supermarket din Piatra Neamț au inceput sa cante ”Hristos a Inviat” in timp ce stateau cu carucioarele la coada, la casa de marcat. A fost nevoie de un singur om care sa fi inceput cantarea, pentru ca toți clienții aflați sambata dimineața la cumparaturi intr-un supermarket din…

- Unui numar de 1 miliard de oameni le-a fost cerut sa ramana in acasa in mai mult de 50 de țari și teritorii din intreaga lume, in timp ce guvernele se lupta cu pandemia coronavirusului, care matura tot globul, scrie presacurata.ro. Ce fac europenii, in plin lockdown? Viața lor a devenit un amestec…