Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 33 de ani, din Satu Mare, care trebuia sa fie in carantina acasa, a fost depistat de un echipaj de jandarmi in fața unui societați din Arad, unde consuma alcool. El a spus ca a plecat de acasa pentru ca nu crede in existența virusului Echipajul de Jandarmerie din Arad l-a gasit, […] Articolul…

- Roșul, verdele velvet sau sclipiciul nu sunt singurele opțiuni festive de lac de unghii. Cand vine vorba despre manichiura de sarbatori, mintea iți zboara deja probabil la auriu, pomi de Craciun, modele de pe bomboane. Instagramul e plin de modele de manichiura cu care nu veți da greș in aceasta...…

- Intr-o zi de 11 decembrie inchidea ochii pentru veșnicie o maicuța pentru care viața fusese nu doar o lupta, ci o marturisire. Rugaciunea continua, munca cinstita și iubirea de aproapele i-au fost crez și hrana pentru suflet.

- Piftia este nelipsita de pe masa romanilor de sarbatorile de iarna. Acest preparat delicios și tradițional se face din urechi, cap si picioare de porc. Ingrediente piftie 1 ½ kg picioare sau cap de porc sorici de porc; 1 ceapa; 2 morcovi; 1 patrunjel; 1 pastarnac; 1 telina; 2 foi de dafin; 3-4 boabe…

- Este unul dintre cele mai iubite preparate traditionale romanesti si nu lipseste niciodata de pe mesele de sarbatoare. Dar ce ai zice de o reteta fara carne sau oua, perfecta pentru Postul Craciunului?! Iata cum faci acasa cea mai buna salata de boeuf. Reteta salata de boeuf fara carne sau oua In timpul…

- Casa noastra, locuința noastra, nu a fost nicicand un loc cu atat de multa importanța așa cum o are in aceste vremuri pline de necunoscut și de temeri. Daca ani de-a randul ne-am dorit sa beneficiem de confortul adus de un apartament cat mai in centrul orașului, inconjurați de oameni, iata ca in acest…

- Salata de cartofi este un fel de mancare din cartofi fierți și o varietate de alte ingrediente. In general, este considerata o garnitura, deoarece insoțește de obicei felul principal. Se crede ca preparatul iși are originile in Germania, raspandindu-se in mare parte in Europa și mai tarziu in coloniile…

- Ucraina U21 - Romania U21, meci din preliminariile Campionatului European de tineret din 2021, se joaca vineri, 9 octombrie, de la ora 18:30. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProX. Reprezentativa Romaniei ocupa poziția a doua in Grupa 8, cu trei jocuri ramase de…