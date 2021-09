Manichiura de toamnă | Cele mai purtate cinci culori Spuneți „adio” nuanțelor pastelate și neon: in aceasta toamna, pariați pe nuanțe bogate, profunde și mistice pentru manichiura. Specialiștii au selectat cele mai fierbinți culori de oja pentru noul sezon, de la nuanțe calmante de toamna la culori indraznețe și bogate. Negru Manichiurile de toamna și iarna sunt disponibile ca... The post Manichiura de toamna | Cele mai purtate cinci culori appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

