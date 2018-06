Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump va calatori la Bruxelles, pentru a lua parte la o sedinta NATO, programata pentru 11-12 iulie, au declarat doi oficiali ai Casei Albe, miercuri, conform Bloomberg.

- Data si ora intalnirii dintre Donald Trump si Kim Jong-un au fost anuntate oficial de Casa Alba. Astfel, mult asteptata intrevedere dintre cei doi lideri va avea loc pe 12 iunie, ora locala 9:00 (4:00 – ora Romaniei), relateaza Reuters. Donald Trump a reconfirmat vineri intalnirea cu Kim Jong-un ,…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au avut luni o discutie telefonica despre Coreea de Nord si au confirmat ca se vor intalni inainte de summitul planuit al lui Trump cu liderul de la Phenian, relateaza Reuters, citand Casa Alba. In comunicatul Casei Albe se mentioneaza…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Casa Alba, ca Statele Unite se retrag din acordul in dosarul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept ”defectuos la baza sa”, relateaza The Associated Press, conform News.ro . Seful statului american a semnat marti un memorandum prezidential…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va comunica marti decizia sa privind acordul atomic semnat de marile puteri cu Iranul, dupa ce a cerut aliatilor europeni sa remedieze "deficientele" intelegerii, avertizand ca, in caz contrar, va renunta la acest tratat, informeaza postul CNN News.…

- Presedintele american, Donald Trump, va merge pe 13 iulie intr-o vizita de lucru in Marea Britanie unde se va intalni cu premierul Theresa May, relateaza joi Reuters, AFP si dpa. Oficiali ai Casei Albe si ai Downing Street au anuntat joi ca Donald Trump va vizita Marea Britanie in iulie si va avea discutii…

- Presedintele american Donald Trump considera ca are dreptul de a il demite pe procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele Rusiei in scrutinul prezidential american, a declarat Sarah Huckabee Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, potrivit site-ului postului CNN.

- Presedintele american Donald Trump o va primi in curand pe cancelarul german Angela Merkel la Washington, a anuntat Casa Alba, fara sa ofere o data, scrie AFP, conform news.ro.Hogan Gidley, un purtator de cuvant al Casei Albe, a evocat simplu o ”vizita apropiata” a cancelarului. Potrivit…