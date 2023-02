Stiri pe aceeasi tema

- Astazi are loc la Timișoara deschiderea oficiala a programului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023. Este vorba despre un eveniment major atat pentru Romania cat și pentru Vestul țarii, deoarece toata aceasta zona este partenera in acest program axat pe Timișoara. Surprinzator, șeful statului,…

- In ziua de 16 Februarie 2023 la ora 03:07:06 (ora locala a Romaniei) s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 11km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 106km NV de Craiova, 111km SV de Sibiu, 143km V de Pitesti, 161km SE de Timisoara, 181km…

- In ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.7, la adancimea de 40 km. Cutremurul s-a produs la 102km NV de Craiova, 120km SV de Sibiu, 146km V de Pitesti, 161km SE de Timisoara, 183km SE de Arad, 195km S de Cluj-Napoca, 204km…

- La Constanța, incepand de sambata, 11 februarie și pana miercuri, 15 februarie, are loc turneul final al Cupei Romaniei la baschet masculin. Sambata sunt programate cele patru jocuri din faza sferturilor de finala, respectiv U-BT Cluj-Napoca-SCM Timișoara, CS Voluntari-SCMU Craiova, CSM Constanța-Rapid…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 9 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, un nou concert simfonic. Alaturi de orchestra simfonica a instituției și dirijorul Tiberiu-Dragoș Oprea revine pianistul Razvan Dragnea. In program: F. Liszt – Totentanz și Al. Borodin – Simfonia nr. 2 in…

- Seismul a fost la ora 10.03, la adancimea de 15 kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 31 km NV de Timișoara, 37 km SV de Arad, 70 km SE de Szeged, 117 km NE de Novi Sad, 131 km N de Zemun, 134 km N de Belgrad, 141 km SV de Oradea, 182 km S de Debrecen, 211 km E de Pecs și…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 22 decembrie, de la ora 19.00, in Sala Simfonia, concertul simfonic extraordinar de Craciun. Alaturi de orchestra simfonica, dirijata de Tiberiu-Dragoș Oprea, participa, in premiera, Cvintetul Anatoly. In program, colinde din repertoriul romanesc și internațional.…

- In luna decembrie, orchestra JOHANN STRAUSS ENSEMBLE revine pe scenele din Romania alaturi de dirijorul Russell McGregor in cadrul turneului național al celui mai așteptat concert de muzica clasica dedicat sarbatorilor de iarna – „CRACIUN VIENEZ”. Astfel, peste 35 de instrumentiști, artiști invitați…