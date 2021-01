Mangostan, fructul zeilor, plin de beneficii miraculoase Fructul de mangostan are puține calorii, dar este un adevarat depozit de energie datorita vitaminelor și acizilor benefici pe care ii conține. Frunzele, scoarța copacului și fructele de mangostan sunt folosite de mii de ani pentru leacuri sanatoase. Fructul de mangostan are o infațișare deloc apetisanta, fiind doar puțin mai mare decat o nuca și avand o coaja mov-negricioasa, care nu te imbie deloc sa o cureți. Cu toate acestea, este denumit fructul zeilor sau regele fructelor in zona lui de origine. Proprietațile curative ale fructului de mangostan sunt cunoscute din vremuri vechi, iar coaja… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

