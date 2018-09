Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Ionuț Badea a explicat cauzele infrangerii Concordiei in fața celor de la Sepsi. Tehnicianul ilfovenilor nu se teme de demitere, chiar daca Concordia este la a 3-a infrangere consecutiva cu 0-3. "A fost un meci in care am vazut o schimbare de atitudine. Cel puțin pana la primul gol. Dupa…

- Universitatea Craiova a susținut astazi conferința de presa premergatoare etapei a 8-a din Liga I, in care gruparea alb-albastra va intalni in Ardeal, pe Gaz Metan Mediaș, confruntarea fiind programata sambata, 15 septembrie, de la ora 21.00. La intalnirea cu ...

- Gaz Metan Mediaș se afla pe locul șase, cu 11 puncte, la intreruperea campionatului din prima liga dupa primele șapte etape ale intrecerii. "Nu ma declar mulțumit, trebuia sa avem cel puțin 15 puncte la acest moment", a punctat Ioan Marginean la Sport Total FM. Oficialul echipei antrenate de Mihai Teja…

- Delegația celor de la Hajduk a ajuns in cursul nopții de marți spre miercuri in Romania, procedand exact ca FCSB la meciul tur. Croații au ales sa vina mai devreme la București, nu in preziua meciului, așa cum se intampla de obicei. In tur, cele doua echipe au terminat la egalitate, 0-0. Manșa secunda…

- Fotbalistii lui Dinamo Bucuresti "vor fi din ce in ce mai ambitiosi", a asigurat sambata, intr-o conferinta de presa, tehnicianul Florin Bratu, ce a precizat ca echipa sa are ca obiectiv calificarea in play-off, relateaza site-ul clubului. Bratu spera ca Dinamo nu va repeta greselile din…

- Devis Mangia e in pericol la Craiova dupa startul modest de sezon, iar una dintre variantele vehiculate pentru a-l inlocui e Victor Pițurca, fostul selecționer al echipei naționale. Pițurca, reticent in declarațiile privind o ipotetica revenire in Liga 1, e pariul lui Basarab Panduru, care crede ca…

- Devis Mangia, tehnicianul lui U Craiova, a vorbit depre eșecul suferit de echipa sa in meciul din Supercupa cu CFR Cluj, 0-1. Italianul se declara mulțumit, deși recunoaște ca echipa nu e pregatita de startul sezonului. "Am jucat o prima repriza foarte buna. A doua a fost buna. Am dat totul pe teren,…

- FC Viitorul a inregistrat o victorie la scor, 7 0, in primul meci amical sustinut in stagiul din Polonia, cu formatia poloneza Daleszyce Spartacus. Printre jucatorii fostei campioane a Romaniei care au jucat in aceasta partida s a numarat si tanarul Radu Boboc, international de juniori si campion national…