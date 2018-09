Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a fost de acord sa sprijine candidatura compatriotului sau Manfred Weber, un conservator bavarez, pentru a conduce lista Partidului Popular European (PPE) la alegerile din 2019 pentru Parlamentul European, au relatat joi mai multe publicatii germane, preluate de Reuters,…

- Cancelarul german Angela Merkel a fost de acord sa sprijine candidatura compatriotului sau Manfred Weber, un conservator bavarez, pentru a conduce lista Partidului Popular European (PPE) la alegerile din 2019 pentru Parlamentul European, au relatat joi mai multe publicatii germane, preluate de Reuters.…

- Rudy Giuliani a recunoscut pentru portalul Politico.eu ca a fost platit pentru a scrie scrisoarea adresata lui Klaus Iohannis. Giuliani a spus ca a primit onorariu de la firma Freeh Group International Solutions.

- "Cea mai mare prioritate pentru (cancelarul Angela) Merkel nu mai este BCE, ci Comisia", a afirmat pentru cotidian o sursa apropiata guvernului, sub acoperirea anonimatului, transmite AFP. Potrivit jurnalului in general bine informat in aceste probleme, cancelarul federal considera ca presedintia…

- Acordul, semnat de Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si de prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, va creea o zona de comert liber cu o populatie de 600 de milioane de persoane. El va trebui acum ratificat de Parlamentul European si de…

- Copreședinții Grupului Verzilor din Parlamentul European, Ska Keller si Philippe Lamberts, au trimis o scrisoare catre președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker și catre Frans Timmermans,Surse citate de Adevarul.ro susțin ca acesta nu este decat primul document de acest fel dintr-un…

- Beneficiarii de fonduri europene, inclusiv din Romania, vor parcurge proceduri mai simple pentru atragerea banilor UE, potrivit unei propuneri a Comisiei Europene, adoptate recent de Parlamentul European.

- Eurodeputatul Gabriela Zoana, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultura din Parlamentul European, continua lupta pentru obținerea unei versiuni cat mai favorabile agricultorilor pentru viitoarea Politica Agricola Comuna. Intrucat ultima versiune prezentata de catre Comisia Europeana nu…