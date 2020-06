Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai optimista declaratie a momentului ii apartine presedintelui Klaus Iohannis. Ea suna astfel: Romania are nevoie de banii europeni pentru a ajunge din urma media tarilor din UE. Este vorba despre 44 de miliarde de euro. Oare asa sa fie? Ne despart de tarile din Uniunea Europeana numai 44 de miliarde…

- Parlamentul European (PE) a condamnat vineri legea cu privire la securitatea in Hong Kong adoptata de China si a cerut UE sa prevada sanctiuni impotriva liderilor chinezi, potrivit unei rezolutii adoptate inaintea unui summit intre Uniunea Europeana si China, relateaza AFP. Europenii si chinezii organizeaza…

- Cancelarul german Angela Merkel un acord - pana la sfarsitul lui iulie - asupra planului de relansare economica europeana fara precedent, in valoare de 750 de miliarde de euro, in urma pandemiei covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Cel mai bine ar fi sa ajungem la un acord inainte de…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan, vicepresedintele Grupului PPE din Parlamentul European, impreuna cu presedintele Grupului PPE, Manfred Weber, au transmis miercuri o scrisoare comuna presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintelui Consiliului European, Charles Michel, in care prezinta…

- Liderul grupului europarlamentar al Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a revenit marti in Parlamentul European, dupa aproape doua luni de absenta din motive de sanatate, informeaza politico.eu.Weber, care conduce cel mai puternic grup politic din legislativul european, a postat…

- Liderul grupului europarlamentar al Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, este absent din viata publica de peste sase saptamani din motive de sanatate, conform unor reprezentanti ai PPE, relateaza marti politico.eu. Grupul PPE nu a facut niciun anunt legat de absenta prelungita…

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European au convenit marti seara asupra unui proiect de rezolutie referitoare la acțiunea coordonata a UE de combatere a pandemiei Covid19 și consecințele acesteia. Votul final asupra rezolutiei va fi dat joi, 15 aprilie.Va prezentam in continuare…

- Liderii a 13 partide membre Partidul Popular European, cea mai mare fractiune din Parlamentul European, au semnat joi o scrisoare in care cer oficial excluderea partidul Fidesz al premierului ungar Viktor Orban. Partid suspendat de un an in cadrul Partidului Popular European.