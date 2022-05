Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul german Manfred Weber, liderul grupului europarlamentar al PPE, a fost ales, marți, in funcția de președinte al formațiunii europene cu un mandat de trei ani. Congresul PPE a avut loc la Rotterdam, unde delegații au votat noua conducere a partidului.

Politicianul german Manfred Weber a fost ales marti in functia de presedinte al Partidului Popular European (PPE), pentru urmatorii trei ani, de catre delegatii reuniti la Rotterdam (Tarile de Jos) in congresul statutar al formatiunii paneuropene.

- Premierul Nicolae Ciuca a avut marti, la Rotterdam, o intrevedere cu actualul presedinte al Partidului Popular European (PPE), Donald Tusk, care l-a asigurat ca va sprijini candidatura Romaniei la Schengen.

Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a avut azi o intalnire cu președintele CDU, Friedrich Merz, in marja congresului Partidului Popular European de la Rotterdam, Olanda.

Orasul olandez Rotterdam gazduieste marti si miercuri al 27-lea congres statutar al Partidului Popular European (PPE), cea mai numeroasa si influenta formatiune politica de centru-dreapta din Europa.

Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, Manfred Weber, a pledat pentru o innoire a politicii externe si de aparare a Uniunii Europene in lumina razboiului din Ucraina, transmite dpa, citata de Agerpres.

- "Chiar daca am fost adversari in politica dambovițeana, nu pot sa accept modul in care sistemul din Romania il umilește pe fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu! E inadmisibil sa fie evacuat forțat, așa cum in perioada mandatului sau Romania a devenit membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, marți, intr-o conferința de presa comuna cu președintele Partidului Popular European (PPE) Manfred Weber, ca „nu exista niciun fel de discuție la nivel european despre o regandire a PNRR, in acest moment”.