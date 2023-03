Manevrele grupului de la Cluj. Neluțu Varga, despre Kovesi și Udrea: „Justiția e CONTROLATĂ” Intr-o inregistrare audio, Neluțu Varga, afacerist și finanțator la CFR Cluj, spune ca Laura Codruța Kovesi dadea ordine magistraților noaptea. Apropiat grupului de la Cluj, Varga arata ca știe cum se fac aranjamentele in justiție. „Atenție! Problema voastra a venit de la Codruța și am aflat-o intamplator de la procurori, nu de la mine. Nu eu spun. Alora le-a fost frica. Ii chema dimineața și noaptea la 1 ***** aia din Bruxelles. Și i-au aliniat pe toți, și pe judecatori și pe toata lumea, cine va da caștig de cauza, asta am aflat dupa cateva zile, cand ți-am și spus. Deci pentru mine problemele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Atenție! Problema voastra a venit de la Codruța și am aflat-o intamplator de la procurori, nu de la mine. Nu eu spun. Alora le-a fost frica. Ii chema dimineața și noaptea la 1 ***** aia din Bruxelles. Și i-au aliniat pe toți, și pe judecatori și pe toata lumea, cine va da caștig de cauza, asta am aflat…

- Ministrului Agriculturii Petre Daea spune ca romanii vor manca in continuare ce vor și nu iși vor schimba gusturile dupa cum dicteaza Bruxelles-ul. Reacția vine in contextul in care statele membre UE trebuie sa micșoreze consumul de carne cu 71% pana in 2030. In cazul Romaniei, care are un consum mai…

- Aeroportul International Craiova l-a depasit pentru prima data pe cel din Sibiu la numarul de calatori in luna ianuarie a acestui an. Craiova a avut 44.611 calatori, iar Sibiu – 44.044. Datele sunt prezentate de Asociația Aeroporturilor din Romania și arata, la nivel național, o creștere cu 7,85% a…

- Neluțu Varga a platit primele de titlu jucatorilor și staff-ului lui Dan Petrescu dupa Petrolul – CFR Cluj 2-5. Este vorba despre circa 1,1 milioane de euro.CFR Cluj a pornit in urmarirea liderului Farul Constanța, iar ultimele etape au insemnat victorii pentru trupa lui Dan Petrescu. Dupa cele doua…

- Elena Udrea face dezvaluiri in exclusivitate la Realitatea Plus , despre dosarul in care a fost condamnata. Fostul ministru al Turismului a vorbit despre condamnarea primita in 2018: „Aceasta decizie de condamnare am primit-o in 2018 iar Curtea Constituționala a spus ulterior ca in completul de judecata…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunța ca recent, intr-o discuție telefonica, a informat-o pe șefa statului, despre planul Rusiei de destabilizare a situației din Moldova. „Am informat-o ca am interceptat planul Rusiei de a distruge politic Moldova. Documentul conține date despre persoanele…

- Președintele Klaus Iohannis s-a declarat optimist in privința aderarii Romaniei la Spațiul Schengen și susține ca va gasi soluții. „Sunt optimist ca vom gasi soluții pentru aceasta problema Schengen , dar n-aș vrea sa ne legam de o anumita data. Pentru mine, pentru Romania și pentru romani este important…

- Mai mulți specialiști din domeniul legislativ spun despre acest contract ca a fost adoptat ilegal. Mai exact, Guvernul Nastase nu ar fi avut avizul consiliului legislativ pentru hotararea de Guvern care a reprezentat contractul de privatizare. Ci ar fi cerut avizul abia la 4 zile dupa adoptare. Mai…