Stiri pe aceeasi tema

- Manevrele 'Vostok-2018', preconizate sa aiba loc in centrul si estul Rusiei intre 11 si 15 septembrie - de o anvergura fara precedent dupa 1981 -, nu sunt indreptate impotriva NATO, a declarat joi ministrul apararii adjunct rus, general-colonelul Aleksandr Fomin, intr-o intalnire cu atasati…

- Cheltuielile pentru viitoarele exercitii militare de scara larga Vostok-2018 sunt justificate pentru a mentine capacitatea de aparare a Rusiei pe fondul situatiei internationale tensionate, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza TASS. "Reteaua de securitate sociala…

- Fortele armate din estul Rusiei au intrat in alerta saptamana aceasta in vederea pregatirii celor mai ample exercitii din ultimii aproape 40 de ani, manevre in care vor fi implicate si China si Mongolia.

- Secretarul ambasadei Rusiei la Bucuresti, Pavel Alekseenko, a declarat, referitor la declaratiile ministrului Apararii Mihai Fifor, care a spus ca la baza de la Deveselu ar fi "rachete balistice", ca sunt inca o dovada ca scutul este "o amenintare directa la adresa securitatii Federatiei Ruse".

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si seful diplomatiei de la Paris, Jean-Yves Le Drian, i-au primit marti, la Palatul Elysee, pe ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, si generalul Valeri Gherasimov, seful Statului Major al Rusiei, pentru a discuta despre conflictele din Siria…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a intalnit marti, la Berlin, cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, iar unul dintre subiectele-cheie de pe agenda discutiilor a fost situatia din Orientul Mijlociu, in special intoarcerea refugiatilor in Siria, potrivit dpa. Intrevederea a fost stabilita saptamana…

- Gerard Pique (31 de ani) a reactionat printre primii la aflarea vestii ca Antoine Griezmann (27 de ani) a ales sa ramana la Atletico Madrid in detrimentul unei mutari la Barcelona. Fundasul central a scris un mesaj neasteptat pe contul sau de pe o retea de socializare. "Ai decis…

- La finalul unui adevarat tur de forta in play-out-ul Ligii 1 Betano, care a ajutat-o sa scape fara emotii de retrogradare, Sepsi Sfantu Gheorghe pune bazele celei de-a doua stagiuni din istorie pe prima scena a fotbalului romanesc, iar covasnenii incep sa se miste pe piata transferurilor. Asa cum…