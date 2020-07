Stiri pe aceeasi tema

- Infanteria, Fortele aeriene si Marina - flotele Nordului si la Pacific - urmeaza sa participe la 56 de exercitii tactice in 35 de baze terestre si 17 baze navale in zonele marilor Neagra si Caspica. ”In total vor fi supusi unor inspectii-surpriza 149.755 de oameni, 26.820 de peise de armament…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat manevre si inspectii-surpriza vizand 150.000 de militari, cu scopul de a evalua capacitatea armatei de a asigura securitatea sud-vestului Rusiei, a anuntat vineri Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP, potrivit news.ro.Infanteria, Fortele aeriene…

- Fortele terestre, Marina si aviatia taiwaneze au efectuat joi exercitii cu tiruri reale, simuland respingerea unei invazii, un lucru care arata hotararea insulei de a-si proteja democratia, subliniaza preedinta taiwaneza Tsai Ing-wen, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Avioane de vanatoare…

- Fortele de salvare constantene au fost alertate, astazi, in privinta unei fete de 11 ani aflata in pericol de inec in Marea Neagra.Evenimentul a avut loc in statiunea Mamaia, in dreptul hotelului Amiral.Din fericire, fata a fost salvata.Fata de 11 ani a fost predata echipajului de pe ambulanta, fiind…

- „Marina americana a testat pe 16 mai o noua arma laser , imbarcata la bordul uneia din navele sale de razboi. Testul, care s-a dovedit un succes clar, a fost efectuat pe o drona aeriana. Era prima data cand se distrugea un asemenea aparat cu o arma laser, a detaliat US Navy intr-un comunicat. Nu a fost…

- O nava de razboi a SUA a testat cu succes o noua arma laser de inalta energie ce poate distruge o aeronava in timpul zborului, a anunțat Flota din Pacific a Marinei americane, potrivit CNN, citeaza hotnews.ro.

- Un atacator a fost ”neutralizat” joi, in baza navala Corpus Christi, in Texas, fara sa fi facut vreo victima, a anuntat marina americana (US Navy), care nu a precizat daca persoana inarmata a fost ucisa sau ranita, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Fortele de securitate navale au fost alertate…

- Flota de nord a Rusiei urmareste un grup de nave americane si britanice care au intrat luni dimineata in Marea Barents (Oceanul Arctic), a anuntat Ministerul Apararii rus, citat de Interfax, transmite Reuters.Fortele navale ale SUA au afirmat, anterior in cursul zilei, ca patru nave de-ale…