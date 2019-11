Statele Unite ar putea sa-si ajusteze din nou amploarea exercitiilor militare comune cu Coreea de Sud in functie de progresele in negocierile cu Coreea de Nord, a afirmat secretarul american al apararii, Mark Esper, in avionul cu care se deplasa la Seul unde incepe joi prima etapa a unui turneu prin Asia, transmite AFP. Responsabilitatea Pentagonului este de "a mentine nivelul nostru de pregatire militara, a evita un conflict si, daca dintr-un motiv sau altul, un conflict urmeaza sa se produca, de a fi pregatiti sa luptam si sa invingem", a declarat Mark Esper. "Ne vom ajusta exercitiile militare,…