Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si liderii Coreei de Sud si Japoniei au convenit vineri, la Camp David, sa aprofundeze legaturile militare si economice si au condamnat in modul cel mai ferm de pana acum „comportamentul periculos si agresiv” al Beijingului in Marea Chinei de Sud, informeaza Reuters.

- Ministerul rus al Apararii a anunțat marți ca a zadarnicit o serie de bombardamente cu drone maritime lansate de Ucraina asupra vaselor sale militare și civile din Marea Neagra, relateaza Reuters.

- Coreea de Nord a tras doua rachete balistice in mare, in largul coastei sale estice, luni seara tarziu, la cateva ore dupa ce un submarin american cu propulsie nucleara a ajuns la o baza navala din Coreea de Sud, relateaza Reuters, conform news.ro.Anuntul a venit de la Ministerul Apararii din Seul,…

- In contextul puternicelor tensiuni actuale cu țarile occidentale, Rusia și China au inceput joi o noua runda de manevre militare comune in Marea Japoniei, a anunțat Ministerul rus al Apararii. Actualele manevre fac parte din seria de exerciții militare comune desfașurate de Rusia și China dupa invadarea…

- Ministerul rus al Apararii a transmis miercuri ca va considera navele care se indreapta spre Ucraina drept potentiale transporturi de incarcaturi militare si, implicit, potentiale tinte militare, relateaza agentiile Reuters, AFP si EFE.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a vizitat trupele implicate in operatiunea militara din Ucraina, a anuntat luni agentia de presa RIA. Este prima sa aparitie publica dupa rebeliunea din weekend a grupului de mercenari Wagner, sub conducerea lui Evgheni Prigojin. Shoigu, absent for the last…

- Coreea de Nord a lansat doua rachete cu raza scurta de actiune in largul coastei sale de est, a anuntat joi Ministerul sud-coreean al Apararii, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Presedintele rus a apreciat marti ca Ucraina a pierdut intre 25% si 30% din vehiculele militare, adica tancuri, vehicule de lupta ale infanteriei si blindate primite din partea aliatilor sai occidentali in contraofensiva pe care armata ucraineana a lansat-o pentru eliberarea teritoriilor ocupate de…