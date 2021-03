Manevre militare americano-sud-coreene reduse din cauza pandemiei de COVID-19 Coreea de Sud si Statele Unite isi vor desfasura manevrele militare anuale saptamana care urmeaza, dar la scara redusa din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat duminica o sursa oficiala sud-coreeana, citata de AFP. Acest al noualea exercitiu, care incepe luni, ar putea provoca furia Coreei de Nord, care considera de mult timp aceste manevre ca pregatiri pentru o invazie. "Viitoarea pregatire anuala este o simulare computerizata de comandament si este strict de natura defensiva", a indicat statul-major comun sud-coreean intr-un comunicat. Aceste manevre au loc dupa instalarea presedintelui Joe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

