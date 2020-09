Manevre militare americane în Lituania, pe fondul creșterii tensiunilor în Belarus Cateva sute de militari americani au inceput sa soseasca sambata in Lituania, tara membra a NATO, pentru un exercitiu care are loc in apropiere de frontiera cu Belarus, acolo unde tensiunile cresc ca urmare a contestarii tot mai ample a președintelui Aleksandr Lukanșenko, aflat de 26 de ani la putere. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

