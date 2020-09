Stiri pe aceeasi tema

- Armata iraniana a lansat joi manevre aeriano-navale la scara mare, in vederea testarii unor rachete si tactici ”ofensive si defensive” la Marea Oman, o zona strabatuta de numeroase nave de razboi occidentale, in contextul unor tensiuni puternice cu Statele Unite la Stramtoarea Ormuz si dupa moartea…

- Armata iraniana a inceput joi trei zile de manevre militare in Stramtoarea Ormuz din Golful Persic, a relatat agentia IRNA, potrivit dpa.La exercitii vor lua parte forte terestre, navale si aeriene, potrivit agerpres.ro. Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile…

- Copiii din Sectorul 4 al Municipiului București pot face performanța la cel mai modern complex sportiv din Romania. Daniel Baluța, primarul sectorului 4, a inaugurat astazi, la Școala nr. 190, in prezența campioanei olimpice de natație, Camelia Potec, președintele Federației Romane de Natație și Pentatlon…

- Iranul a utilizat in premiera platforme subterane pentru lansarea unor rachete balistice in cadrul exercitiilor militare care au implicat si simularea unui atac asupra unei replici a unui portavion american, informeaza agentia Associated Press.

- Armata ucraineana a inceput luni manevre navale in Marea Neagra impreuna cu tari membre ale NATO, intre care si SUA, o modalitate pentru Kiev de a arata sprijinul occidental de care se bucura pe fondul tensiunilor persistente cu Moscova, noteaza France Presse, potrivit Agerpres.Aceste exercitii,…

- Biroul francez de Anchete si Analize pentru Securitatea Aviatiei Civile (BEA) a anuntat luni ca a primit in mod oficial inregistratoarele de zbor ale avionului de tip Boeing apartinand companiei Ukraine International Airlines (UIA), doborat in ianuarie de apararea antiareiana iraniana, relateaza…

- Regimul de la Teheran a anuntat joi ca a testat cu succes rachete de croaziera de „noua generatie”, in cadrul unor manevre navale la Marea Oman, in urma unui exercitiu in care au murit, in mai, 19 marinari iranieni, relateaza AFP.

- La Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Parvan” din Barlad va fi inaugurat pe 21 iunie 2020, cel mai mare telescop destinat publicului pentru observatii solare din Romania. Achizitia acestui instrument a fost posibila prin generozitatea sponsorilor: S.C. Vinicola Averești 2000 S.A., reprezentata…