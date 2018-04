Stiri pe aceeasi tema

- Locatarul Casei Albe a confirmat astfel informatii de presa potrivit carora seful CIA s-a intalnit intr-o vizita secreta cu liderul nord-coreean la Phenian, inaintea unui summit cu Kim Jong Un. "Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta. Intalnirea a decurs foarte bine…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Mike Pompeo, directorul CIA si viitorul secretar de Stat american, s-a intalnit saptamana trecuta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters potrivit News.ro . ”Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta.…

- Secretarul de stat american desemnat Mike Pompeo, inca director al CIA, a avut o intrevedere strict secreta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un in timpul sarbatorilor de Pasti, relateaza cotidianul Washington Post in editia de marti, in conditiile in care presedintele Donald Trump a confirmat ca…

- Casa Alba a facut un nou anunț privind intalnirea mult așteptata dintre Donald Trump și Kim Jong Un. Intrunirea istorica intre presedintele american si dictatorul nord-coreean urmeaza sa aiba loc in luna mai, dar nu sunt cunoscute inca detalii practice despre locul sau formatul exact al acesteia.Premierul…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Anuntul a fost facut la Casa Alba si urmeaza unei serii de contacte intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Kim Jong Un s-a angajat de asemenea sa lucreze la "denuclearizarea" peninsulei coreene si a promis sa se abtina de la orice "nou test nuclear sau de racheta", a spus oficialul sud-coreean,…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In l-a anuntat pe omologul sau american Donald Trump, in timpul unei convorbiri telefonice avute joi, ca tara sa ar dori sa trimita un emisar special in Coreea de Nord, pentru a pava calea unor negocieri cu privire la denuclearizarea Peninsulei Coreene, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca',…