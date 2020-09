Manevre ale militarilor americani în Lituania, pe fondul creşterii tensiunilor cu Belarus Cateva sute de militari americani au inceput sa soseasca sambata in Lituania, tara membra a NATO, pentru un exercitiu in apropiere de frontiera cu Belarus, unde tensiunile cresc ca urmare a unui scrutin prezidential contestat, noteaza AFP. Peste 10 tancuri Abrams au trecut frontiera lituaniana venind din Polonia, sambata dupa-amiaza, potrivit unui fotograf al AFP. Desfasurarea, care va dura pana in noiembrie, a fost "prevazuta anterior si nu are nicio legatura cu niciun eveniment din regiune", a transmis intr-un comunicat Ministerul Apararii lituanian. Vilnius a oferit adapost reprezentantei opozitiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

