- Vineri, o aeronava de tip L410 TURBOLET din dotarea Poliției de frontiera poloneze, care executa, in cooperare cu Poliția de frontiera romana, misiuni de patrulare de rutina sub egida Frontex deasupra Marii Negre, in spațiul aerian internațional, a fost interceptata, in jurul

- Vineri, 5 mai, o aeronava de tip L410 TURBOLET din dotarea Poliției de frontiera poloneze, care executa, in cooperare cu Poliția de frontiera romana, misiuni de patrulare de rutina sub egida Frontex deasupra Marii Negre, in spațiul aerian internațional, a fost interceptata, in jurul orei 13:20, la aproximativ…

- Un avion rusesc de vanatoare de tip Su-27 a lovit marți o drona americana de tip Reaper. Accidentul s-a produs in spațiul aerian internațional din Marea Neagra, o zona supravegheata indeaproape de NATO mai ales de la declanșarea invaziei ruse din Ucraina.

- Un avion de vanatoare rusesc a forțat marți doborarea unei drone a Forțelor Aeriene americane deasupra Marii Negre, dupa ce a avariat elicea dronei MQ-9 Reaper, potrivit unui oficial american familiarizat cu incidentul, conform G4Media care citeaza CNN. Drona Reaper și doua avioane SU-27 Flanker operau…